Минфин до сих пор не подсчитал суммы убытков от кибератаки в Украине

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Министерство финансов еще не подсчитало сумму ущерба, который был нанесен украинским предприятиям из-за хакерской атаки, совершенной накануне. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Атака достаточно серьезная - крупнейшая атака в истории Украины. Еще не считали последствия, но мы сейчас фокусируемся просто на том, чтобы как можно скорее решить проблему", - сказал Данилюк.

При этом он акцентировал на том, что само министерство во время киберетаки не пострадало:"есть проблемы с таможней, а также с налоговым блоком и сейчас мы ищем варианты, как решить проблемы".

Также он добавил, что на данный момент решается вопрос о том, как поступить со штрафными санкциями к тем предпринимателям, которые своевременно подали заявки на уплату налогов, однако они не были обработаны из-за хакерской атаки.

"Они вовремя подали заявки и они смогут быть обработаны. Есть определенная проблема с теми, кто не успел подать. Такая ситуация не урегулирована, и мы, как министерство финансов думаем, как урегулировать эту ситуацию. Но конечно, это форс-мажор и поэтому мы должны пойти навстречу предпринимателям", - подчеркнул министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что масштабная хакерская атака, которая произошла в Украине 27 июня, была совершена не в целях получения прибыли ее создателями.

