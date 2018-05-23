Минфин одолжил на внутреннем рынке 165 млн грн и $272 млн

Министерство финансов вчера, 22 мая, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 164,8 млн грн и $272,3 млн. Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.

Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77 и 973 дня со средневзвешенной доходностью 17,41% и 16,1% годовых, соответственно.

Кроме того, министерство продало долларовые облигации со сроками обращения 721, 630 и 518 дней с доходностью 5,63%, 5,60% и 5,32% годовых, соответственно.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка оставил 7,27 млрд грн, уточняет Минфин.