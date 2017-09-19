Минфин официально объявил о выпуске евробондов

Объявлен прайсинг выпуска $3 млрд еврооблигаций. Расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября.

Украина объявила о прайсинге (финальные параметры) своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Минфина, будут выпущены облигации внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 года четырьмя равными частями: 25 марта 2031 гожа, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых.

Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Также в Минфине сообщили, что расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября 2017 года.

Чтобы уменьшить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению госдолга в 2019- 2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована для осуществления обмена/выкупа облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на $1,16 млрд и облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на $415,152 млн. Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда госбюджета.

Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Напомним, ранее сообщалось о том, что конца года Украине нужно выплатить 2,2 миллиарда долларов по старым долгам. Источник: Liga.net Финансы



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