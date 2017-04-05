Минфин опубликовал официальный перевод меморандума с МВФ

Министерство финансов опубликовало текст нового меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом на украинском языке.

Текст меморандума доступен на официальном веб-портале министерства.

Документ подготовлен для получения нового, пятого по счету, транша, который, согласно меморандума, составит более $1,9 млрд. Ожидается, что Украина получит этот транш в середине мая 2017 года.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в $1 млрд. "Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ", - написал президент Петр Порошенко в твиттере.

Ранее проект меморандума с МВФ был опубликован в неофициальном порядке. Отмечалось, что первоочередная - пенсионная реформа, закон о которой Верховная Рада должна принять уже в апреле, а с января 2018 года она вступит в силу. Украинцам предложат "широкий диапазон" пенсионного возраста, в зависимости от стажа. Предложат также систему выплат, которые будут стимулировать к более позднему выходу на пенсию.

Судя по договору, Украина обязалась ввести адресные субсидии и сократить бюджетников: на 4% в 2017-м и еще на 10% до конца 2019 года.

Отдельно прописаны нормы по сокращению армии госслужащих. В этом году чиновников сократят на 5% и еще на 10% до конца 2019-го. Отдельно был прописан один из самых спорных пунктов договора - отмена моратория на продажу земли и запуск полноценного рынка земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий закон Рада должна принять в мае, чтобы уже со следующего года можно было запустить рынок земли.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом $17,5 миллиарда. Киев уже получил три транша на общую сумму $7,7 миллиарда. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около $5,4 миллиарда.