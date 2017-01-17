Минфин ожидает транш от МВФ в начале февраля

Министерство финансов ожидает следующий транш от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов в начале февраля.

Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

Данилюк отметил, что Украина продолжает неуклонно реформировать свою экономику для получения следующих траншей от МВФ, в том числе приняв государственный бюджет на 2017 год с дефицитом 3%.

По словам министра, следующий транш от фонда ожидается в начале февраля.

"Мы планируем получить около 1 млрд долларов", - сказал он.

Данилюк добавил, что ранее также США планировали предоставить государственные гарантии на 1 млрд долларов.