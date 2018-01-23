Минфин пересчитал растущий госдолг Украины

Общая сумма государственно долга и гарантированной государством долга в гривневом эквиваленте выросла на 6,8% до 2 триллионов гривен

В январе-ноябре 2017 года государственный долг в долларовом эквиваленте вырос на 7,5% и составил 76,33 миллиарда долларов по состоянию на 30 ноября 2017 года.

Министерство финансов Украины опубликовало на своем официальном ресурсе информацию о том, что общая сумма государственного долга в гривневом эквиваленте выросла на 6,8% и составила 2,052 триллиона гривен.

Согласно приведенным данным в ноябре прошлого года госдолг Украины вырос 0,05% в долларах США или на 0,74% в гривневом эквиваленте сообщает Уніан.

В 2016 году данный показатель также рос. Государственный долг и гарантированный государством долг выросли на 8,3% в долларах и на 22,7% в национальной валюте Украины. В 2016 году Украина должна была отдать 1,930 триллиона гривен.

С учетом оценок номинального ВВП за 2016 год, которые были опубликованы Нацбанком Украины 2,358 триллиона гривен, показатель госдолга составляет 81,8% от ВВП. Государственный бюджет предусматривал граничное значение долгов Украины в сумме 2,296 триллиона гривен.