Минфин предлагает внедрить спецдекларацию для богатых

Министерство финансов Украины разработало законопроект, которым предлагается ввести в законодательство термин "лицо с высокими доходами" и обязать таких физлиц подавать ежегодную налоговую декларацию.

Как сообщает "Слово и Дело", документ обнародован на сайте Минфина.

Время пошло: кто из украинских политиков первым покажет е- декларациюГосударственные служащие, другие субъекты декларирования обязаны ежегодно до 1 апреля подавать по электронной декларации за прошлый год.

Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц - плательщиков налога предлагается отнести физическое лицо - резидента, которое соответствует одному из критериев: является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) крупного налогоплательщика; прямо или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, которое является налоговым резидентом другого государства и задекларировало доход за предыдущий налоговый год 10 и более миллионов евро; общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый год которого превышает 50 млн гривен.

В законопроекте предусмотрено ежегодное предоставление такими физическими лицами деклараций об имущественном состоянии и доходах и установление повышенного уровня ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций.