Минфин прогнозирует, что дефицит бюджета на 2019 год не превысит 2,28% ВВП

Дефицит бюджета в 2019 году не должен превысить 2,28% ВВП, это приоритет правительства.

Об этом во время представления проекта Государственного бюджета Украины на 2019 год сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, сообщает корреспондент Укринформа.

"Общий ресурс - 1,108 млрд грн, из них 994 млрд грн - общий фонд.

Фискальная консолидация, или, простыми словами, способность жить по собственным возможностям, является нашим приоритетом. Уже четыре года подряд дефицит уменьшается, на 2019 год мы ставим четкие цели - не превысить 2,28%, или 90 млрд грн", - сказала Маркарова.

Она убеждена, что доходы, которые закладываются на следующий год, являются абсолютно реалистичными, и исполнение бюджета в 2019 году не вызывает сомнений. Читайте также: Маркарова презентует в Раде проект бюджета

"В 2019 году мы планируем уменьшить перераспределение доходов через государственный бюджет до 25%, уменьшая роль государства и давая определенные послабления экономике", - добавила Маркарова.

