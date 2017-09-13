Минфин пытается монополизировать украинские лотереи под одного игрока - Тымчук

После неудачных попыток легализировать азартные игры через Верховную Раду Министерство финансов Украины задумало монополизировать лотерейный рынок под одного игрока. Об этом на своей странице в Facebook заявил нардеп Дмитрий Тымчук, передает УНН.

Он сообщил, что в обход норм закона о "Запрете игорного бизнеса в Украине" Минфин пытается фактически узаконить азартные игры и одновременно поставить под угрозу весь лотерейный рынок в Украине.

"Речь о проекте постановления правительства, которым планируется утвердить лицензионные условия для деятельности, связанной с выпуском и проведением лотерей в Украине. Этот документ не дает ответа на главный вопрос, который от него ждали - как государство собирается контролировать деятельность лотерейных операторов и обеспечивать поступления бюджет от этой деятельности.

Дальнейшее изучение документа показывает, что, по сути, принятием этого подзаконного акта его разработчик Минфин хочет взять реванш за провал своего законопроекта о легализации азартных игр, в котором Верховная Рада раз за разом находит коррупционные составляющие. Теперь эти составляющие хотят закрепить актом Кабмина, то есть фактически подменить им нормы законов. Это может убить рынок легальных лотерей, одновременно открыв дорогу азартным играм", - написал Д.Тымчук.

Он также отметил, что лицусловия Минфина создадут на рынке монополиста среди лотерейщиков.

"Один из пунктов лицензионных условий выбрасывает с рынка двух из трех действующих операторов, фактически создавая в Украине монополию под оставшегося третьего оператора", - сообщил Д.Тымчук.

Нардеп обратил внимание, что новый документ Минфина предусматривает нормы, которые противоречат действующему законодательству.

"Никаким законодательством о лицензировании не предусмотрено взимание двойной платы за лицензию, а проект Кабмина это "ноу-хау" вводит.

Кроме того, там есть нормы, которые ограничивают количество видов лотерей и размер выигрышей для игроков, что не предусмотрено действующим законом "О лотереях". Получается какой-то не подзаконный, а "надзаконный" акт. Интересно, пойдёт ли на этот шаг премьер?

С другой стороны, в тексте лицензионных условий напрочь отсутствует четкое определение предмета регулирования - то есть самого понятия "лотерея" и прописанные отличительные особенности, по которым "лотерею" можно отличить от "азартной игры".

Соответственно, нет в документе и механизма проверки проводимых в Украине игр на деньги на соответствие лицензионным условиям. Что это означает? Это означает, что практически любую азартную игру - на электронном автомате, или в Интернете, можно будет подвести под понятие "лотерея", а государство это никак не сможет проконтролировать", - отметил Д. Тымчук.

Нардеп отметил, что на сегодняшний день многие сервисы азартных игр уже действуют в Украине, при чем под вывеской одного и того же лотерейного оператора, его же в будущем и планируют сделать монополистом.

"Если сегодня изучить, во что украинцам предлагают играть сейчас - в многочисленных игорных точках, разбросанных по всей Украине, или проанализировав игорные сайты, мы обнаружим, что многие сервисы азартных игр именно так и действуют - называют себя "государственная лотерея" и преспокойно занимаются букмекерской деятельностью, предлагают сыграть в электронное казино или аналог игровых автоматов. Самое интересное, что используют они для этого вывеску одного конкретного оператора, того самого, монопольное положение которого Минфин так виртуозно выписал в тексте лицензионных условий. То, что деятельность этих "псевдо-лотерей" хотят легализовать под одной крышей, наводит на размышления, неправда ли?" - написал Д.Тымчук.

Как ранее сообщал УНН, на украинском рынке государственных лотерей работает три компании: "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), "Патриот" и "М.С.Л." (Молодьспортлото).

Крупнейшим оператором лотерей признан "М.С.Л.". Однако "Патриот" и "М.С.Л." пытаются убрать с рынка с помощью санкций СНБО.

Против "М.С.Л." ввели санкции на основании письма 7-летней давности самого владельца компании Георгия Ложенко. Тогда "М.С.Л." предложил Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером было указано "Альфа-банк". Банк никогда не входил в структуру "М.С.Л.". Единственные финансовые отношения "М.С.Л." и "Альфа-банк" - это обычный кредит. Но это письмо власть использовала для внесения компании в санкционный список СНБО.

Несмотря на то, что СБУ отказалась от своих претензий к "М.С.Л.", главного конкурента "УНЛ" все равно оставили под санкциями.

Как ранее сообщал УНН, компанию "УНЛ" связывают с народным депутатом Украины Александром Третьяковым. При этом правоохранители подозревают "УНЛ" в укрытии от уплаты налогов, а также организации азартных игр под видом лотерей. По данным следствия, с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт" фактически осуществлялась незаконная букмекерская деятельность - игорный бизнес, что подпадает под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

