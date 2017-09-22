Минфин рассчитывает снижение госдолга до 55% ВВП

Министерство финансов Украины рассчитывает, что к 2020 году соотношение государственного долга к ВВП может снизиться до 55%, - заявил сегодня в сессионном зале парламента глава Минфина Александр Данилюк.

"Нашей задачей в долговой политике является снижение дефицита бюджета до 2% ВВП в 2020 году, что в свою очередь позволит снизить долговую нагрузку с нынешних 66% до 55%", - сказал министр финансов во время представления проекта государственного бюджета на 2018 года.

Ранее в своем выступлении Данилюк обозначил главные приоритеты бюджетного финансирования в следующем году. По словам главы Минфина, в проекте государственного бюджета на 2018 год Кабмин определил восемь сфер для приоритетного госфинансирования.

"Это - медицина, образование, социальная сфера, оборона, поддержка фермеров, дороги, децентрализация и энергоэффективность", - сказал глава Минфина.

По его словам, расходы госбюджета на оборону и безопасность закладываются на уровне 5% ВВП, и "составляют около 156 миллиардов гривен".

"Хочу подчеркнуть, что независимо от развития экономической ситуации в Украине, ситуации на востоке страны финансирование украинской армии - первоочередная задача правительства. Тут важной составляющей является на только финансирование армии, а ее реформа", - добавил он.

Данилюк также уточнил, что в проекте госбюджета на следующий год предусматривается выделение 123 млрд грн на социальную защиту украинцев и субсидии.

"Эти расходы будут направлены, в частности, и на адресные субсидии, оплату коммунальных услуг (около 55 млрд грн)", - сказал министр финансов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что основой проекта государственного бюджета Украины на 2018 г. является рост экономики, наращивание производственных мощностей, создание новых рабочих мест и увеличение заработных плат.

Дмитрий Дубенский

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