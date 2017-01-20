Минфин РФ заявляет, что аргументация Украины в суде по $3 не выдерживает критики

Аргументация Украины в суде Лондона по долгу перед РФ не выдерживает критики, Минфин России рассчитывает, что суд удовлетворит ходатайство Москвы об ускоренном рассмотрении иска к Киеву, говорится в материалах на сайте российского Минфина.

"Вчера в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму 3 миллиарда долларов США, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Слушания были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, на вынесение вердикта суду может потребоваться от одного до трех месяцев", - говорится в материалах, сообщает РИА Новости Прайм.

"Мы уверены, что приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине", - отмечают в Минфине РФ.