Минфин: Техническая миссия МВФ начала работу в Украине

В Украине начала работу техническая миссия Международного валютного фонда. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Министерства финансов Украины в Facebook.

"Техническая миссия МВФ начала свою работу в Украине", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что одним из главных вопросов миссии будет оценка и рекомендации МВФ в отношении концепции развития Государственной фискальной службы Украины.

"Мы вместе работаем над запуском среднесрочной реформы ГФС, которая является одним из ключевых приоритетов Минфина и является очень важной для улучшения системы администрирования налогов", - отмечается в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в ближайшее время назовет дату заседания Совета директоров Фонда по Украине.