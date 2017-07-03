Минфин Украины: реструктуризация кредитного портфеля "Приватбанка" просрочена

Министерство финансов Украины опубликовало копию письма-обращения к правительству экс-акционеров "Приватбанка" И.Коломойского и Г.Боголюбова с просьбой приобрести акции этого финучреждения от 16 декабря прошлого года.

В министерстве сообщили, что в реструктуризации кредитов "Приватбанка", которая должна была закончиться 1 июля с.г. не достигнуто "значительного прогресса". Дальнейшие перспективы этого процесса, если судить по тексту обязательств - весьма туманны.

"Срок, до которого бывшие акционеры ПАТ КБ "Приватбанк" (далее - ПриватБанк) в одностороннем порядке обязывались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля Банка, истек 1 июля 2017 года", - констатирует МФУ.

Отмечается, что ранее в ответ на отсутствие действий по реструктуризации со стороны бывших собственников, Приватбанк привлек консорциум компаний Rothschild, EY та FinPoint для ускорения процесса переговоров о реструктуризации кредитов, которые были предоставлены бывшим собственникам банка или лицам, которые прямо или опосредованно связаны с бывшими собственниками банка.

Министерство финансов ожидает, что в ближайшее время консорциум компаний предоставит финальный отчет, после обработки которого будет приниматься решение относительно дальнейших шагов.

"Но согласно информации, которой в данный момент владеет Министерство финансов, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было. Вместо того, мі наблюдаем скоординированную юридическую и медийную кампании против интересов государства", - указывается в сообщении ведомства.

Наиболее примечательным, на взгляд ZN.UA, является пункт 3 указанного письма, который содержит слишком расплывчатую и неконкретную формулировку обязательств экс-акционеров в отношении реструктуризации кредитного портфеля "Приватбанка", без ссылок на какие-либо дополнительные документы:

"... обеспечить реструктуризацию предоставленных Банком юридическим лицам, на условиях предоставления в качестве обеспечения по кредитам, которые отражены на балансе Банка на дату национализации, имущества стоимость которого подтверждена независимыми оценщиками с учетом требований Национального банка Украины касательно определения банками Украины кредитного риска по активным операциям банков на сумму сформированных ФГВФО резервов на покрытие убытков по активным операциям банка с учетом влияния обмена неотягощенных денежных обязательств Банка перед связанными лицами на акции дополнительной эмиссии Банка".

Также экс-акционеры "Приватбанка" согласились, чтобы выполнение обязательств, определенных вышеназванным пунктом было подтверждено независимой международной аудиторской компанией, выбранной Министерством финансов.

Поскольку юридическая трактовка этих формулировок далеко не очевидна, ZN.UA обратилось в Министерство финансов с просьбой дать дополнительные пояснения по этому поводу.