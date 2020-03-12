Минфин заявляет, что сотрудничество с МВФ продолжается

Курс Министерства финансов остается неизменным, и сотрудничество с Международным валютным фондом продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Курс Минфина остается неизменным: сотрудничество с Международным валютным фондом продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство в целом остается в пределах тех договоренностей, которые были достигнуты МВФ с предыдущим составом правительства и которые есть в согласованном тексте Staff Level Agreement.

"Конечно, эти договоренности были достигнуты в расчете получить новую программу расширенного финансирования и транш уже в ноябре-декабре 2019 года. Действующему правительству было бы корректно сейчас сказать: мы их откладываем и начинаем с чистого листа. Но правительство приняло решение взять наработанное за основу и актуализировать. Актуализация - это вопрос нескольких недель", - прокомментировал министр финансов Игорь Уманский.

В министерстве напомнили, что 10 марта украинская сторона уже обсудила с МВФ ключевые вопросы во время телефонного разговора.

Министр отметил, что визит в Вашингтон будет готовиться, как только в нем возникнет необходимость.

Как сообщал Укринформ, 22 января 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Владимир Зеленский обсудил с директором- распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой реформы в Украине и реализацию программы финансирования в 5,5 млрд долл.

18 января 2020 года глава МВФ сказала, что для запуска новой программы расширенного финансирования Киев должен выполнить предварительно установленные условия.

В Международном валютном фонде ждут открытия в Украине рынка земли и гарантий того, что банки, которые ранее были признаны неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации, не вернутся на рынок. Об этом заявляла в декабре 2019 года первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.