Минимальная зарплата 4000 грн является обоснованной, - Розенко

В правительстве начались дискуссии вокруг повышения уровня минимальной заработной платы

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, информирует Правительственный портал.

"Недавно было заявление фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру 4000 гривен, и я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе", - сказал он.

По его словам, в процессе работы над проектом государственного бюджета нардепы укажут, когда Украина сможет достичь такого уровня минимальной оплаты труда.

Он подчеркнул, что предыдущее повышение минимальной заработной платы привело к существенной легализации зарплат и рост доходов работников бюджетной сферы.

"Помните, как нас пугали и огромной инфляцией и потерей рабочих мест и закрытием предприятий? Вместе с тем мы не увидели никакого роста безработицы, ни одно мощное крупное предприятие не закрылось из-за повышения минимальной зарплаты", - говорит Розенко.

Напомним, согласно пенсионной реформы, процесс осовременивания пенсий должно завершиться в 2021 году, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

В Украине пока не планируют повышать пенсионный возраст для граждан, вместо этого правительство увеличивает требования к страховому стажу.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, пенсионная реформа заработает с 2019 года. Тогда будет введена накопительная пенсионная система.

Люди, которые не имеют необходимого стажа и будут выходить на пенсию в течение ближайших трех лет, смогут получать госпомощь на уровне прожиточного минимума (1762 грн на сегодня).

Максимальная пенсия после принятия законопроекта о пенсионной реформе останется на уровне 10 740 грн.