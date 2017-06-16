Минимальная зарплата с января 2018 года может вырасти до 3723 гривен

Бюджетной резолюцией предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3723 гривни, с 2019 года - 4173 гривни, с 2020 года - 4425 гривен.

Такие параметры прописаны в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2018 год (бюджетная резолюция), копия которого есть в распоряжении ЭП.

Установление должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки запланировано с 1 января 2018 в размере 1762 грн, с 2019 года - 1921 грн, с 2020 года - 2073 грн.

Предполагается, что в течение следующих трех лет прожиточный минимум будет увеличиваться трижды в год: с января, июля и декабря.

По прогнозу Минфина, в последующие три года размер прожиточного минимума вырастет с 1700 гривен (с января 2018) до 2139 грн - в декабре 2020 года.

Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 повысил минимальную зарплату до 3200 тысяч гривен.