Минимальная зарплата вырастет до 3764 грн

Правительство предлагает после принятия пенсионной реформы уже в текущем году повысить размер минимальной зарплаты до 3764 гривен.

Об этом сообщил от время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Андрей Рева, передает УНИАН.

- Мы предлагаем исправление ситуации - сделать осовременивание по единому зарплатному принципу, то есть перестать играть с коэффициентом и вернуться к единому принципу - повышение заработной платы. Только это дает возможность людям труда жить лучше и получать дополнительные средства без искусственных коэффициентов для повышения пенсий. И первый шаг после того, как мы проголосуем за реформу - это повышение базового размера заработной платы до 3764 грн в этом году, - сказал министр.

Напомним, по состоянию на апрель 2017 года минимальная зарплата в Украине составляет 3 200 грн, а средняя - 6 659 грн.

При этом, согласно пенсионной реформе, уже с октября пенсии должны повысить 5,5 млн пенсионерам.