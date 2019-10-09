Мининфраструктуры хочет отменить налог на внутренние авиаперевозки

Министерство инфраструктуры планирует предложить Верховной Раде Украины отменить налог на добавленную стоимость с внутренних украинских авиарейсов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Для того, чтобы развивать внутреннюю авиамобильнисть,... будем предлагать Верховной Раде отменить налог на внутренние перевозки. Потому что это странно выглядит, когда на международные авиарейсы НДС нет, а на внутренние - есть", - сказал Криклий.

Министр также рассказал, что сейчас внутреннее авиасообщение в Украине неразвитое, а авиакомпании, осуществляющие перелеты между городами Украины, несут убытки.

По его словам, отмена налога на внутренние авиарейсы может стимулировать развитие авиатранспорта как альтернативы железной дороге и автодорожному транспорту.

Напомним, в январе-августе самолетами и другими воздушными судами перевезено на 10,9% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.