Мининфраструктуры хочет вернуть "Укрзалізницю" в свое подчинение

Министерство инфраструктуры намерено вернуть себе контроль над "Укрзалізницею", заявил в четверг министр инфраструктуры Владислав Криклий журналистам.

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - сказал он.

Министр отметил, что необходимые изменения в соответствующее положение об "Укрзалізниці" уже готовятся и передача может состояться уже "в ближайшее время".

"Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад", - сказал Криклий.

Напомним, что 18 января 2017 года Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзалізниця", согласно которому Министерство инфраструктуры потеряло право быть органом управления УЗ. Решения по всем вопросам должны были оформляться соответствующим актом Кабинета Министров Украины.

Однако уже в октябре 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным постановление правительства, которым "Укрзалізницю" было выведено из подчинения Мининфраструктуры. По материалам: Интерфакс-Украина

