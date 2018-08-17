Мининфраструктуры подготовило комплекс контрмер в ответ на действия РФ в Черном и Азовском морях

Украинское Министерство инфраструктуры разработало комплекс мер в ответ на действия России по блокированию судоходства в Азовском и Черном морях. Об этом заявил министр Владимир Омелян в эфире "5 канала".

"У нас есть несколько достаточно весомых ударов в ответ. Контрмеры, которые мы предложим в ближайшее время, надеюсь, Кабмин их поддержит", - заявил он.

Разглашать эти меры на данный момент "преждевременно", отметил он, однако одной из них является ограничение пассажирского сообщения с Россией.

"Если мы воюем, то нечего туда ездить... Нравится это кому-то или нет, действия государства должны быть жесткими и адекватными", - подчеркнул Омелян.

Аргументы о том, что подобные меры спровоцируют кризис пассажирских перевозок министр отверг. В качестве примера он напомнил о запрете на прямые полеты в Россию и подчеркнул, что в результате пассажиропоток перенаправился "в цивилизованные страны".

"Убежден, что такая же история будет и c железнодорожным, и с автобусным сообщением", - заявил он.

В то же время Омелян уточнил, что нарушать взятые в рамках ВТО обязательства по обеспечению транзита Украина не будет, а его падение, наблюдающееся в последние годы, полностью связано с действиями России.

Ранее Омелян заявил, что подписал "исторический документ", касающийся ограничений транспортного сообщения с РФ.

Напомним, с 11 декабря 2017 года Россия полностью перевела поезда на курсирование в обход Украины по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово. Соответствующее решение вступило в силу еще 15 ноября. С тех пор "Укрзализныця" рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ.

Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено 25 октября 2015 года.

Напомним также, что в течение последних трех месяцев активность России в Азовском море значительно возросла. Россияне не позволяют торговым судам, следующим в украинские порты и выходящим из них, беспрепятственно проходить через Керченский пролив.

Кроме того, 15 июля в Азовском море Россия задерживала для обзора 148 судов. В этой связи президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командования ВМС Украины принять меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения судов в украинские порты на Азовском море.

Украина также выступает за введение санкций против Черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.

5 Канал

