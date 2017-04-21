Мининфраструктуры показало предполагаемый маршрут доставки грузов из Украины в Иран

Тестовый поезд из Украины в Иран пройдет через Баку (Азербайджан) в порт Азали (Иран) через Каспийское море.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Фейсбуке.

"Отправной точкой будет Морской торговый порт "Черноморск", а конечной - порт Anzali (Север Ирана, побережье Каспийского моря). Маршрут поезда пройдет территорию Грузии и Азербайджана (через Баку). Решение о разработке маршрута и запуска тестового поезда является двусторонним, одобренным по предложению иранской стороны, - подчеркивается в сообщении.

Фото: Пресс-служба Мининфраструктуры

Отмечается также, что в ходе переговоров обе стороны выразили убеждение, что тестирование нового маршрута доставки грузов из Украины в Иран "оптимизирует сроки перевозки, улучшит тарифную политику, а также усилит экономическую и инфраструктурную сотрудничество Украины и Ирана".

"Обращаем внимание, что поезд, который уже назвали "невозможным", является абсолютно реальным, а его маршрут - целостным и удобным... Незнание географии не избавляет от ответственности за непрофессионализм", - заявили в Мининфраструктуры в ответ на заявление "Укрзализныци" о невозможности запуска данного маршрута.

Напомним, Мининфраструктуры анонсировало запуск поезда в Иран. В "УЗ" назвали запуск данного маршрута невозможным о причине отсутствия 160 км железнодорожных путей в Иране.