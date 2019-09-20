Мининфраструктуры решило пересмотреть порядок растаможивания “евроблях”

Министерство инфраструктуры Украины инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией.

Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры со ссылкой итоги совещания при участии министра инфраструктуры Владислава Криклия, главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, а также народных депутатов, представителей Государственной фискальной службы и общественных организаций в Киеве.

В министерстве отметили, что участники совещания рассмотрели предложения, поступившие от общественных организаций о растаможивании “евроблях”, а также предложения Мининфраструктуры по урегулированию данного вопроса на законодательном уровне.

“Любое упрощение и уменьшение стоимости стимулирует рынок. Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было необходимости идти за оценкой или доказательной базой. Мы за то, чтобы было меньше манипуляций и все было на прозрачных принципах”, — цитирует пресс-служба Криклия.

В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года.

“В настоящее время у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая — проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая — вопрос растаможивания спецавтомобилей”, — отметил он.

Лавренюк добавил, что ведомство предлагает разделить все “евробляхи” на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки.

В первой категории, в частности, будут более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и возраста. К такой категории, по его словам, предлагается установить единую ставку растаможки.

Во второй категории — более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.

Нефьодов поддержал инициативы Мининфраструктуры и отметил, что Государственная таможенная служба уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей.

“Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно, мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области общего центра, где будет одновременно находиться все”, — добавил он.