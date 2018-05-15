Министр экономики ФРГ хочет посредничать в споре вокруг Северного потока-2

Министр экономики Германии Петер Альтмайер хочет выступить посредником в споре между Украиной и Россией по поводу газопровода Северный поток-2. Об этом он рассказал перед встречей с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщает DW, Альтмайер заявил, что в этом вопросе должно быть найдено решение, учитывающие интересы всех участников.

Также министр отметил, что Берлин очень серьезно относится к обязательствам, которые на себя взял по отношению к Киеву. В частности, в рамках минских договоренностей ФРГ стремится к восстановлению суверенитета Украины, подчеркнул он.

По предварительным данным, после встречи с Гройманом, которая состоялась 14 мая, минэкономики ФРГ отправился в Москву, где он планирует провести переговоры с представителями правительства России. Предполагается, что в ходе визита Альтмайер намерен внести вклад в улучшение германо-российских отношений.

РФ также заинтересована в ослаблении натянутых отношений и оживлении процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе, однако для этого необходимы усилия как Москвы, так и Киева, считает министр, добавив, что решение этих проблем может позволить использовать большой экономический потенциал отношений и вернуть доверие инвесторов.

Германия придерживается экономических санкций, введенных против РФ, но в то же время готова развивать двусторонние отношения в этой сфере, заключил Альтмайер.

Северный поток-2 - проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2, 51% акций которой принадлежит Газпрому. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Новый трубопровод планируется построить рядом с существующим Северным потоком.

Ранее сообщалось, что немецкие экологи хотят сорвать строительство Северного потока-2.