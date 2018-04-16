Министр экономики Германии поддержал "Северный поток-2"

16 апреля 2018, 18:38
 Экономика Источник: Еспресо TV

Министр экономики Германии Петер Альтмайер выступил в поддержку строительства российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Проект газопровода "Северный поток-2" - это в первую очередь проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая Германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство", - сказал Альтмайер.

При этом немецкий министр подчеркнул, что правительство ФРГ "полностью и несомненно примет во внимание интересы Украины".

На вопрос журналистов об отношении немцев к проекту "Северный поток-2" на фоне действий России в Сирии Альтмайер ответил, что эти вещи "не надо смешивать".

"Мы дали четко понять, что Россия ответственна за ситуацию в Сирии и в Украине. Однако это не значит, что мы должны создавать источник напряжения на нашем пороге. Импорт газа из России продолжался и во время холодной войны - и был надежным", - добавил Альтмайер.

  • Напомним, ранее Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
  • В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
  • Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
  • Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
  • Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
  • Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
  • США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
  • Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
  • Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
  • В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".
  • Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2".
  • США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2".
Источник: Еспресо TV
 
 
 