Министр финансов назвал четыре условия для новой программы помощи от Евросоюза

Для получения нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза Украина должна выполнить оставшиеся обязательства из предыдущей программы. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в Facebook по итогам обсуждения новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в Брюсселе.

"До утверждения новой программы мы должны выполнить мероприятия, которые остались невыполненными из предыдущей, третьей программы макрофинансовой помощи ЕС. Вопрос не только в продолжении сотрудничества с ЕС как с кредитором и самым важным партнером, вопрос в репутации нашей страны как надежного партнера и нашей способности придерживаться взятых на себя обязательств", - отметил министр.

По словам Данилюка, речь идет о четырех не выполненных до сих пор условиях. Это внедрение автоматической верификации электронной деклараций, кредитного реестра НБУ, системы верификации конечных бенефициарных владельцев, а также отмена моратория на экспорт леса-кругляка.

"Выполнение этих условий в рамках новой программы - вполне реально. Подчеркиваю, что все условия, которые мы утверждаем в рамках программ финансовой помощи вполне реалистичны... И это только небольшая часть той работы, которую мы должны выполнить в ближайшее время", - отметил министр финансов.

Среди не менее важных задач, в содействии которым заинтересованы в ЕС, Данилюк назвал создание антикоррупционного суда, продолжение реформы банковского сектора, выполнение минимального стандарта BEPS.

Как сообщалось, в марте Александр Данилюк заявлял, что новая программа макрофинансовой помощи Европейской Комиссии рассчитана на один год и предусматривает два транша на общую сумму 1 млрд евро. Она может быть утверждена в начале осени и будет привязана к продолжению сотрудничества Украины и МВФ.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Украина потеряла третий транш макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере 600 млн евро в рамках утвержденной в 2015 году программы из-за невыполненных обязательств.

Fin.org.uahttp://www.fin.org.ua/news/1288298