Министр финансов раскрыл детали меморандума Украины с МВФ

Обновленный меморандум Украины и МВФ содержит в себе положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах.

Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент ТСН.

"На самом деле надо понимать главное, чего хочет МВФ, и чего хотим мы - это справедливой сбалансированной пенсионной системы", - рассказал глава Минфина.

Для этого, по его словам, нужно провести пенсионную реформу, которая сбалансирует Пенсионный фонд, чтобы там не было дефицита - "не сразу, конечно, но это должен быть определенный период, определенный вектор для того, чтобы избавиться от дефицита Пенсионного фонда, чтобы люди получали стабильную пенсию и имели четкое понимание того, что в будущем пенсия будет справедливой".

Также в меморандуме есть положение о рынке земли. По словам Данилюка, рынка земли в Украине де-юре не существует. "На практике он есть, земли покупаются, продаются, все происходит за серыми, странными схемами", - констатировал министр. Поэтому так важно достичь сейчас, чтобы рынок земли заработал, особенно для агросектора.

"Это наше конкурентное преимущество - агросектор, но через ограничения, которые мы сами установили, мы не только делаем наших граждан беднее, но также искусственно ограничиваем потенциал агросектора", - отметил глава Минфина.

В меморандуме говорится и о реформе государственных банков.

"Сейчас мы владеем как государство 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков, чтобы они не "искривляли" конкуренцию, а также спланировать, как выходить из этих банков, потому что понятно, что государство не может владеть 55% на рынке, это вредит развитию экономики", - резюмировал Данилюк.

Как сообщали УНИАН, по словам главы миссии МВФ Рона ван Рудена, заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда по вопросу выделения нашей стране четвертого кредитного транша в размере 1 млрд долл. по утвержденной программе сотрудничества состоится во второй половине марта.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк". Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.