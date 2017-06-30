Министр финансов ждет к 1 июля отчета Rothschild о долгах Коломойского и Боголюбова перед "Приватбанком"

Rothschild&Co 1 июля опубликует свой отчет по задолженности бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

После этого, по его словам, можно будет давать оценку действиям бывших владельцев банка, которые по состоянию на 29 июня, как заявляется Данилюк, не выполнили взятые на себя обязательства о реструктуризации кредитного портфеля банка до 1 июля.

"На этот момент обязательства не выполнены. Но переговоры еще продолжаются. По результатам будут приниматься решения. Есть юридические понятия: мы должны дождаться 1 июля", - сказал министр.

Он добавил, что должна также быть независимая оценка, для чего и был привлечен консорциум международных компаний во главе с Rothschild&Co, в состав которого также входят ООО "Эрнст энд Янг" (EY) и ООО "Финпоинт" (FinPoint).

Данилюк еще раз напомнил, что экс-акционеры "Приватбанка" в одностороннем порядке заявили о таких обязательствах по реструктуризации портфеля в письме на адрес Кабинета министров.

"Там нет ничего секретного. Там есть обязательства реструктуризировать портфель в размере сформированных резервов на момент национализации за минусом bail-in", - сказал глава Минфина, но за полным текстом письма рекомендовал обращаться в секретариат Кабмина.

"Я - министр финансов. У меня главное задание - стабилизировать и развивать банк, перешедший к государству, мы с этой задачей справляемся", - заявил Данилюк.

По его словам, в случае нарушения этих обязательств последствия для экс- акционеров четко урегулированы законом, однако этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы согласно подследственности: Генеральная прокуратура, Нацполиция.

Комментируя заявление возглавившего банк сразу после национализации Александра Шлапака о намерении уйти в отставку, министр сообщил о поиске нового руководителя.

"Полностью ситуация контролируема. Мы ищем достойную замену. Когда это произойдет, А. Шлапак сможет продолжить свою карьеру", - сказал глава Минфина.

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