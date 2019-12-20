Министр инфраструктуры Криклий недоволен своей зарплатой

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что зарплата, которую он получает, а это около 40 000 грн - несправедливая. Об этом Криклий рассказал в интервью Украинскому Радио.

Министр подчеркнул, руководство крупных предприятий вроде Укрзализныци, Укрпочты и портов, получают зарплату в 10-20-30 раз больше, чем он.

"Но уровень ответственности с моей стороны точно не меньше. Я считаю, что это несправедливо и этот вопрос надо поднимать не только в правительстве, но и среди депутатов", - отметил Криклий.

По его мнению, коррупциогенные вещи, проявляющиеся в обществе, наносят гораздо больше вреда из-за чего потери значительно выше по сравнению с тем, если бы был обеспечен нормальный уровень заработной платы депутатам и чиновникам высоких рангов.

"Я за то, чтобы заместителям давать большую заработную плату, коллегам, директорам департаментов", - заявил Криклий, отметив, что это поможет обезопасить их от "дурных мыслей".

Напомним, ранее Дубилет сообщил, что министры просят увеличить зарплаты, поскольку на нынешнюю зарплату, по их словам, сложно содержать семью.

Также сообщалось, что глава Минюста намерен уволиться из-за зарплаты. Однако позже он сообщил, что получил пенсию из США и передумал увольняться.

Ранее народный депутат Александр Дубинский сообщил, что главе Минэкономики начислили 1630% премии, что равно 271 тыс. грн. зарплаты в месяц.