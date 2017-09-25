Министр инфраструктуры Украины подал ответный иск против МАУ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал ответный иск против авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Омелян считает, что "манипуляции" компании "Международные авиалинии Украины" не имеют отношения к честной конкуренции.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал ответный иск против авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом Омелян рассказал журналистам на брифинге в Киеве 25 сентября, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам министра, иск касается защиты его чести и достоинства. Омелян надеется, что ходатайство рассмотрят в ближайшее время.

"Я считаю, что те манипуляции, которые ведутся со стороны МАУ, являются непорядочными, не имеют никакого отношения к честной конкуренции", - подчеркнул чиновник.

МАУ подала в суд три иска. В первом исковом заявлении, которое компания подала в Хозяйственный суд Киева против Мининфраструктуры, выдвинуто требование компенсировать авиакомпании 20,5 млн грн убытков из-за начала продажи лоукостером Ryanair дешевых билетов на октябрь. Второй иск МАУ подала против аэропорта Львова, требуя отменить контракт с Ryanair.

Третье исковое заявление "Международные авиалинии Украины" подали также против Мининфраструктуры с требованием запретить "действия по предоставлению, содействию в предоставлении, склонению к предоставлению преимуществ (скидок, льгот, других преимуществ) авиакомпании Ryanair, не доступных МАУ".

В середине марта 2017 года коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан заявлял, что лоукостер с октября 2017 года будет выполнять 15 рейсов в неделю из Киева и 16 рейсов в неделю из Львова. Стоимость полета в Европу из Украины должна была составлять от €20.

5 июля директор Борисполя Павел Рябикин сообщил, что подписал договор с Ryanair, текст соглашения отправлен в главный офис авиакомпании. "Договор согласован всеми службами аэропорта и внешними аудиторами, которые визируют все исходящие финансовые документы и договоры", - отметил он.

Однако 7 июля в Борисполе заявили, что некоторые требования лоукостера могут привести к убыткам аэропорта в размере 2 млрд грн в год.

10 июля Рябикин заявил, что в Ryanair выдвинули условия, которые являются невыгодными для предприятия, а некоторые, по словам директора аэропорта, противоречат украинскому законодательству. Он добавил, что отзовет подпись под договором, если Ryanair будет настаивать на своих требованиях.

В тот же день Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей, достигнутых компанией с украинским Министерством инфраструктуры.