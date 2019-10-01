Министр инфраструктуры уволил руководство трех украинских портов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы об увольнении руководителей Одесского, Черноморского и Белгород-Днестровского морских портов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Мининфраструктуры, 30 сентября приказами Министерства инфраструктуры освобожден от исполнения обязанностей директора ГП "Одесский морской торговый порт" Войтко В. А., от исполнения обязанностей директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" - Сечкина С. А., от исполнения обязанностей директора ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" - Волощука К. В.

"Государство не является эффективным собственником, поэтому мы много надежд возлагаем на концессионные проекты, но это не значит, что мы не будем реагировать на действия менеджмента портов, которые влекут убытки для государственных предприятий", - заявил Криклий.

Так, директор Одесского морского порта Войтко в 2018 году получил зарплат и других дополнительных выплат на общую сумму 5,2 млн грн, в том числе должностной оклад - 1,4 млн грн, другие дополнительные стимулирующие выплаты - 3,8 млн грн. Среднемесячная заработная плата руководителя за 2018 год составила 439 тысяч 991,39 грн. Таким образом, по фонду оплаты труда руководителя Одесский порт занял шестое место среди крупнейших государственных компаний, опередив ГП МА "Борисполь", АО "Укрпочта" и ГП "Администрация морских портов Украины".

За период пребывания в должности исполняющего обязанности директора Войтко ГП "Одесский морской торговый порт" значительно ухудшены финансово- экономические показатели деятельности этого госпредприятия. В частности, при плановом размере в 2018 году чистого дохода от реализации продукции 323,6 млн грн фактически получено 164,9 млн грн, при плановом размере общих доходов 552 млн грн фактически получено 421,9 млн грн.

За этот же период, по сравнению с 2016 годом, когда предприятие еще работало достаточно стабильно и получало значительную прибыль, увеличились расходы, а именно - себестоимость реализованной продукции выросла с 188,2 млн грн в 2016 году до 222,8 млн грн в 2018 году, административные расходы увеличились с 31,9 млн грн в 2016 году до 51,3 млн грн в 2018 году.

"Несбалансированность доходов и расходов негативно повлиял на показатели хозяйственной деятельности предприятия и привело к уменьшению и невыполнение планового показателя чистого финансового результата с 303,2 млн грн в 2016 году при плане в 2018 году 119,3 млн грн фактически до 19,2 млн грн, в 2018 году, и к ущербу 55,1 млн грн за І полугодие 2019 года", - говорится в сообщении.

Деятельность руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" также не отвечает требованиям эффективного менеджмента предприятий портовой отрасли.

Напомним, ранее Криклий заявил, что принятие законов о железнодорожном и внутриводном транспорте в Украине обеспечит дополнительный рост экономики на 3% в год.