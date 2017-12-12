Министр инфраструктуры заявил о создании в Украине новой национальной авиакомпании SkyUp

В Украине будет объявлено о создании еще одной национальной авиакомпании SkyUp. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Омеляна, о создании авиакомпании будет официально объявлено 14 декабря. SkyUp будет осуществлять в том числе и бюджетные перевозки.

"Я рад, что мы выполнили свое обещание, и в четверг, 14 декабря, будет объявлено о создании национальной авиакомпании. Это будет компания SkyUp. Надеюсь, что переговоры еще с одной авиакомпанией также завершатся успешно, и мы, возможно, будем иметь две новых национальных компании", - рассказал глава Мининфраструктуры.

На данный момент в Украине функционирует один национальный перевозчик - "Международные авиалинии Украины (МАУ)".

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!