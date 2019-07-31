Министр раскритиковал Нацбанк за укрепление гривни

Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк (НБУ) за бездействие в сдерживании роста курса гривни.

Об этом она написала в комментарии под постом нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика.

"Минфин об этом говорит уже пару месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", - поддержала Маркарова позицию Сульжика, который считает, что укрепление гривни можно было использовать для накопления резервов, снижения учетной ставки и отмены всех ограничений на движение капитала в стране.

Бездействие НБУ в сдерживании роста курса он назвал "граничащим с преступной халатностью".

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет - публичный, стратегия по долгу - публичная, аукционы (по продаже ОВГЗ - ред.) - публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства - также. Извините, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ", - написала Маркарова в ответ на критику действий Минфина.

В комментариях к посту Сульжика отсутствует мнение представителей НБУ, на некоторые эксперты защищают центробанк, указывая, что объемы выкупа валюты примерно соответствуют объему покупки нерезидентами ОВГЗ, а более крепкая гривня содействует снижению инфляции.

"НБУ не имеет цели ничего останавливать. Он только сглаживает колебания. Такой тренд. Но это имеет и позитивные стороны: уменьшается инфляция, растут средние з/п в долларах, падают цены на импорт...", - написал Олег Гетьман.

В последние несколько месяцев гривня существенно укрепилась по отношению к иностранной валюте. Частично, укрепление является сезонным и связано с активностью агроэкспортеров. Но также оно усиливается наплывом валюты со стороны иностранных инвесторов, скупающих государственные облигации Украины.