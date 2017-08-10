Министр социальной политики заявил, что украинцы слишком много едят

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы слишком много едят, поэтому и тратят на еду половину своих доходов, сообщает 112 Украина.

По словам главы Минсоцполитики, немцы тратят на еду 14%, а поляки - 25%.

"Разница не в уровне доходов, а в традициях питания", - подчеркнул Рева.

При этом он отметил, что цены на продукты питания в Германии и Украине практически одинаковые, однако немцы едят меньше.

"Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - заявил глава Минсоцполитики.

Он также подчеркнул, что у украинцев выработалось такое отношение к питанию из-за войн и голодоморов.

"Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция - голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе", - подытожил Рева.

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