Министр соцполитики назвал среднюю зарплату украинских заробитчан в Польше

В пересчете на гривни украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19,2 тыс. гривень в месяц, сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает сайт Минсоцполитики.

Рева привел данные Госпогранслужбы, согласно которым за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн человек, и это вторая волна миграции - во время первой волны в 90-х годах эта цифра достигала показателя в 7 млн.

"На сегодняшний день, в пересчете на гривни, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19,2 тыс. гривень в месяц. Для уменьшения уровня трудовой миграции, как я уже неоднократно говорил, средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. гривень", - назвал цифры Рева.

"Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 тыс. гривень, и нам нужно три-четыре года, чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", - сказал министр.

"По данным Госкомстата, уровень безработицы начал снижаться, а это указывает на то, что конкуренция на рынке труда снижается, и работодатели для того, чтобы удержать людей, поднимают им зарплаты - но беда в том, что это нужно было делать еще десять лет назад , тогда бы мы не получили сегодняшнюю ситуацию с оттоком кадров", - отметил Рева.

Как сообщалось ранее, по данным НБУ, объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в январе-июле 2018 составил 6,35 млрд долларов.