Министр соцполитики рассказал, кто после реформы будет получать надбавки к пенсии

По словам Ревы, нынешняя реформа предусматривает, что полный страховой стаж составляет 35 лет, соответственно, люди, стаж которых превышает эту цифру, будут иметь право на такую надбавку.

Пенсионная реформа предусматривает выплату надбавок к пенсии украинцам, страховой стаж которых превышает 35 лет, сообщил 9 августа в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Андрей Рева.

"Если речь идет о людях, которые работали до 2012 года, у них стаж работы для женщин - полный страховой - должен был быть 20 лет, а для мужчин - 25. И чей стаж превысил эту цифру, им платилась надбавка, и отменять эту надбавку никто не будет, она останется", - сказал министр.

По его словам, нынешняя реформа предусматривает, что полный страховой стаж составляет 35 лет, соответственно, люди, стаж которых превышает эту цифру, будут иметь право на такую надбавку.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 2 лет страхового стажа. Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.