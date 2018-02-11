Минобороны заявило о приостановлении производства санитарных "Богданов"

Во время круглого стола было принято решение о том, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения технических недостатков и проблем с медицинским оснащением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В сообщении указано, что: "было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан 2251".

Координатором рабочей группы по технической составляющей назначен представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, медицинской - представителя Научно-исследовательского института проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии, эксплуатационной - представителя Центрального автомобильного управления вооружения Вооруженных сил Украины.

"Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса "А"", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНН, Министерство обороны использовало 99,9% средств, выделенных из государственного бюджета Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, во время заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.