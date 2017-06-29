Минприроды подготовило новый рейтинг предприятий-загрязнителей

В ближайшее время будут обнародованы новый рейтинг предприятий, которые наносят наибольший вред окружающей среде. Об этом заявил Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства."Мы подготовили новый рейтинг по трем категориям: самые загрязнители атмосферного воздуха, крупнейшие загрязнители воды и крупнейшие образователями отходов. В этом рейтинге мы сравнили как изменились показатели за последние годы. А по отходов, то это не только твердое бытовой мусор, но и с/х отходы, строительные, радиоэлектроники и опасные отходы," - пояснил он.

При этом он напомнил, что Украина взяла на себя обязательства по уменьшению выбросов в атмосферу, сбросов в воду и соответственно, перехода на низькокарбонову модель развития экономики.

"Это не такой короткий процесс. Мы подписали Меморандум с государственным банком, привлекая международные средства, и предложили крупнейшим предприятиям-загрязнителям брать льготные кредиты на экологическую модернизацию производств. Это европейский подход ведения бизнеса. Некоторые крупные предприятия уже начинают брать кредиты, но пока процесс не стал массовым. Все зависит от сознания предпринимателей," - пояснил О.Семерак.

Напомним, по данным ООН, по меньшей мере 1,4 млн человек в Европе ежегодно умирают из-за загрязнения окружающей среды.

По итогам 2016 года, в Украине накоплено 12 млрд тонн отходов, из которых 12 млн тонн - это опасные и ядовитые вещества, которые провоцируют рак у населения.

При этом в стране действует мораторий на экологические проверки, который, по данным экспертов, делает невозможным урегулирование ситуации.