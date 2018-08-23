Минрегион инициирует обустройство мостов датчиками контроля для повышения их безопасности

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Украины рассматривает возможность внести изменения в государственные строительные нормы (ГСН) относительно обязательного обустройства мостов дистанционными контрольно-измерительными приборами (датчиками) контроля деформации строительных конструкций. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Заместитель министра отметил, что внешние факторы имеют значительное влияние на мостовые конструкции, приводят к постепенному износу их элементов и могут привести к их разрушению.

"Безопасность - это самое главное. Поэтому одна из инициатив, которую предлагаем - обязательно обустраивать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций. Для чего они нужны? Это позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов", - сообщил Парцхаладзе.

Чиновник отметил, что мониторинг состояния мостовых конструкций необходим для предотвращения аварий.

Напомним, в правительстве Италии начали расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, которая обслуживала мост Моранди возле Генуи, обрушившийся 14 августа, в результате чего погибли 43 человека.

В свою очередь, компания, которая обслуживала городов в Генуе, обвинила Минтранспорта Италии в халатности.