Минсоцполитики хочет сделать фронт-офисы по всей стране

Министерство социальной политики планирует создать удобные социальные сервисы в городах и объединенных территориальных общинах по всей стране. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская на встрече с представителями Исполнительной дирекции Ассоциации городов Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы должны создать максимально удобные фронт-офисы, которые быстро помогут людям на местах", - отметила министр.

По ее словам, стороны договорились, что будет продолжена практика проведения совместных мероприятий в регионах и работа по наработке нормативных актов с учетом предложений Ассоциации. Кроме того, Ассоциация направит информацию о успешных кейсов предоставления социальных услуг передовыми общинами и актуальных проблем социальной сферы в регионах.

Также Минсоцполитики поддержало инициативу проведения двухдневного форума представителей местного самоуправления, запланированного на 21 ноября 2019 года в Хмельницком, как повод обсудить актуальные вопросы социальной сферы с представителями городов и объединенных территориальных общин всей страны.