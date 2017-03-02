Минюст намерен отменить 100 приказов, "вредных" для украинского бизнеса

На следующем заседании правительства Министерство юстиции внесет предложение отменить 100 нормативно-правовых актов, которые утратили свою актуальность. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Укринформ.

"Сто приказов, которые не просто утратили актуальность, а являются на сегодняшний день вредными для украинского бизнеса и для украинских граждан, будут отменены на ближайшем заседании правительства по инициативе Министерства юстиции", - отметил Петренко.

Он отметил, что за прошлый год правительство отменило свыше 360 нормативных актов.

Министр юстиции подчеркнул, что в обработке находится 400 соответствующих инструкций, регламентов и рекомендаций. До конца марта министерства должны предоставить обоснование актуальности тех или иных документов.

Петренко заявил, что Минюст намерен сократить сотни документов, которые наплодили бюрократы за последние 25 лет. Он обратился в СМИ с просьбой максимально поддержать инициативу Минюста, "потому что сопротивление со стороны бюрократического аппарата безумное".

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Павел Петренко заявлял о возможных изменениях в руководстве НАПК после проведения второй волны е- декларирования.