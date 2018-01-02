Минюст перечислял деньги на фиктивные фирмы - НАБУ

54 млн гривен, которые в феврале 2016 года Минюст оплатил на ООО "Золотой Мандарин Ойл", через несколько дней через различные фиктивные фирмы были переброшены на связанных между собой лиц.

Данный факт установили детективы НАБУ, о чем говорится в обнародованном постановлении суда Киева, которое проанализировал проект "Марлин".

В начале декабря Соломенский районный суд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам "Киевэнерго".

В частности доступ предоставлен к договорам поставки и хранения мазута заключенных фирмами "ТД "Ресурсы", "Золотой Мандарин Ойл", "ДонМеталлСбыт", "Стальинвест", документам по учету мазута, переписке между "Киевэнерго" и упомянутыми фирмами по поводу хранения мазута и его возврата, переписке "Киевэнерго" с Минюстом по выполнению решений судов, а также любых других судебных разбирательств, где предметом иска является упомянутый мазут.

В суде детектив отметил, что решением Хозяйственного суда Киева от 2009 года "Киевэнерго" обязано вернуть в пользу ООО "Золотой Мандарин Ойл" мазут марки М-100 общим количеством 24 627,097 тонн залоговой стоимостью 54,1 млн гривен, который находился на хранении "ТЭЦ No5 Киевэнерго".

Компания "Золотой Мандарин Ойл" в органы Государственной исполнительной службы не обращалась.

"В дальнейшем из-за якобы невыполнения органами ГИС взыскания средств "Золотой Мандарин Ойл" уже в 2013 году обратилось с жалобой в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении проекта.

В июле 2015 года Правительственному уполномоченному Европейского суда по правам человека Борису Бабину поступило письмо от представителя ООО "Золотой Мандарин Ойл" с предложением мирного урегулирования спора, аргументируя его тем, что в противном случае государство будет вынуждено уплатить сумму стоимости мазута в размере 158,8 млн грн.

Как отмечается, на следующий день в ответ на упомянутое письмо Правительственный уполномоченный принял Декларацию о мирном урегулировании спора, в которой единолично от имени Правительства Украины было взято обязательство уплатить в течение 3-х месяцев с момента решения Европейским судом дела, сумму исковых требований ООО "Золотой Мандарин Ойл".

Указанная Декларация была направлена в ЕСПЧ с просьбой учесть ее при принятии судом окончательного решения. Уже на следующий день уполномоченным секретарем 5 секции ЕСПЧ был подготовлен ответ.

"Таким образом, вопрос выплат из бюджета в пользу ООО "Золотой Мандарин Ойл" был решен всего в течение трех дней.

По материалам: Экономическая правда