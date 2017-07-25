Минюст подал кассацию на решение суда об отмене списания с "Газпрома" 80 миллионов

Министерство юстиции Украины подало кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, который отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Министерство юстиции уже подало кассационную жалобу. Мы считаем данное решение апелляционного суда незаконным, предвзятым", - сказал он журналистам.

Министр также сообщил, что по этой ситуации "были переданы соответствующие материалы в правоохранительные органы ".

"Мы будем продолжать выполнять решения суда, которым взыскано с "Газпрома" 173 млрд грн. Это решение подтверждено всеми судебными инстанциями... Все препятствия, которые будут создаваться, мы будем их отменять законным способом", - сказал Петренко.

Сегодня стало известно, что суд отменил списание подлежащих уплате "Газпрому" 79,9 млн грн (около $ 3,09 млн) дивидендов от "Газтранзита" в рамках принудительного взыскания штрафа Антимонопольного комитета Украины.

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. Данное решение несколько раз было подтверждено украинскими судами.

В октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.

16 мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию ПАО "Газпром" на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".