Минюст взыскал с "Газпрома" почти 81 млн грн

Министерство юстиции взыскало с "Газпрома" первые 80,8 миллионов гривен из установленного ранее судом штрафа на общую сумму 172 миллиарда гривен.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции в Укринформе.

"По состоянию на сегодняшний день с ПАО "Газпром" в пользу госбюджета взыскано 80,8 млн гривен. Это те средства, которые были установлены и обнаружены на территории Украины как такие, что принадлежат данной компании в виде дивидендов от третьих лиц", - сказал он и добавил, что сейчас процесс взыскания этих средств завершается.

Петренко напомнил, что средства взимаются согласно ранее принятого Хозяйственным судом по инициативе Антимонопольного комитета решения, которое обязывает "Газпром" выплатить 171 млрд 932 млн гривен штрафа за злоупотребление монопольным положением на территории Украины.

Министр отметил, что кроме уже взысканных 80,8 млн гривен, Минюст также наложил арест на акции "Газпрома" в компании "Газтранс" номинальной стоимостью 33,3 млн гривен.

Также, по его словам, продолжаются поиски других активов на территории нашего государства.

Вместе с тем, чиновник рассказал, что после того, как будет завершен процесс розыска активов "Газпрома" в Украине, Минюст обратится к другим государствам, с которыми имеются договоры о правовой помощи, с просьбой о выполнении решения суда по этой компании.

Напомним, в январе 2016 года АМКУ решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

Минфинhttp://minfin.com.ua/2017/06/20/28481678/