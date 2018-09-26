Минздрав: Амосова и ее сторонники заблокировали работу университета Богомольца

В Министерстве здравоохранения утверждают, что из-за преступных действия и произвол сторонников Екатерины Амосовой в НМУ им. А.А. Богомольца заблокированы выплаты зарплат, стипендий и коммунальных платежей, а также работа университета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Отмечается, что экс-ректор заведения и ее сторонники саботируют работу Национального университета им. А.А. Богомольца и проверку Минздрава.

"С ректората исчезли необходимые для нормального функционирования университета документы, что поставило под угрозу осуществление любых платежей, включая зарплаты, стипендии и коммунальные выплаты", - заявили в ведомстве.

Сообщается, что в медуниверситете продолжает работу комиссия, которая проверяет финансово-хозяйственную деятельность, соблюдения устава, контроль за эффективным использованием и сохранностью государственного имущества НМУ за период с 1 октября 2015 года по 18 сентября 2018 года.

"Однако ее работе активно препятствуют сторонники экс-руководства заведения во главе с Екатериной Амосовой, которая, напомним, до сих пор не имеет права осуществлять полномочия ректора из-за отсутствия соответствующего приказа МОЗ Украины о восстановлении трудовых отношений с ней", - рассказали в министерстве.

Сообщается, что комиссия обнаружила отсутствие таких документов как оригинал Устава университета, оригинал и копии лицензий на осуществление образовательной деятельности, оригинал и копии сертификатов на аккредитацию, бюджетные запросы и расчеты к бюджетным средствам, годовой план закупок и прочее.

По данным МОЗ, в общем отсутствуют более 30 ключевых документов.

"Сейчас их местонахождение неизвестно. Однако отсутствие этой документации фактически делает невозможным функционирование университета, хозяйственную деятельность, в том числе образовательную. И. о. ректора Александр Науменко обратился с заявлениями о преступлении в Национальную полицию Украины об исчезновении документов", - акцентировали в пресс-службе

Отмечается, что также оказалось, что на рабочих местах отсутствуют более 80 работников ректората, в том числе - сотрудники бухгалтерии, юридического и планово-финансового отделов, канцелярии и других структурных подразделений университета.

Сообщается, что в министерство поступают многочисленные сообщения от преподавателей и студентов о том, что необходимые для работы комиссии документы исчезают по прямым указаниям Амосовой и ее сторонников - Владимир Мишалова, Александра Никитюка и Ярослава Цехмистера.

"Также экс-руководство угрожает уголовной ответственностью тем сотрудникам и преподавателям университета, которые соглашаются сотрудничать с членами комиссии Минздрава Украины, а также признанным МОЗ Украины и.о. ректора университета - Александром Науменко", - говорится в заявлении.

В министерстве отмечают, что подобные угрозы - лишь средство запугивания и манипулирования в корыстных целях

В Минздраве добавили, что из-за преступного произвола экс-руководства университета фактически вся финансовая деятельность заведения пока остановлена.

"Управленческий хаос, вызванный действиями представителей старой коррумпированной системы, привел также к тому, что Государственная казначейская служба не принимает карточки с образцами подписей на право подписи финансовых документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минздрав обратился к Госказнайчейству за необходимыми разъяснениями, а также предупредил ведомство о возможном незаконном распоряжении средствами налогоплательщиков, поскольку также имеется свидетельство о том, что на сотрудников Госказначейства оказывается давление с целью обеспечить платежи за подписью лиц, уволенных из НМУ.

Как сообщалось, решать ситуацию, которая сложилась с Национальным медицинским университетом им. Богомольца, будут с привлечением трех министерств - МВД, Минюста и Минобразования на помощь Минздраву.

Как сообщалось, 21 сентября Министерство здравоохранения обратилось к Национальной полиции и Генеральной прокуратуре с требованием расследования "ряда дерзких преступлений" экс-ректора НМУ Екатерины Амосовой.

Накануне Печерский районный суд признал незаконным и отменил приказ Министерства здравоохранения об освобождении Амосовой с должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца и восстановил ее на работе.

Минздрав не признает Амосову ректором и настаивает на ее увольнении за неудовлетворительную работу.