Минздрав и Минфин изменили схему начисления средств для отправки украинцев на лечение за границу

Украинцев будут отправлять на лечение за границу по новой системе.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства охраны здоровья и Министерства финансов, обнародованном на странице в Facebook.

"Жизнь украинцев является высшей ценностью для государства. Понимая, что существует ряд обстоятельств, по которым некоторые граждане не в состоянии самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение за границей, государство выделяет средства для отправки пациентов за границу", - отметили в Минздраве.

Также в министерстве пояснили, что работает специальная комиссия, которая отвечает за прием документов, ведение учета и определение списка пациентов, на лечение которых будут выделяться средства.

"Обычно деньги на лечение за границей перечислялись Минздравом равными траншами трижды в год, что означает, что мы отправляли группы пациентов также трижды в год не в соответствии с их состоянием, а с поступлением средств. Мы обратились к нашим коллегам из Министерства финансов с просьбой изменить эту систему и перечислить все средства в начале года, для того, чтобы больных можно было отправлять сразу же после принятия решения Комиссией", - добавили в Минздраве.

Как отмечается, Минфин согласился перечислить средства за весь год в течение первого квартала.

"Благодаря этому уже до конца марта мы получим всю годовую сумму для отправки больных за границу. Это означает, что пациенты смогут выехать на лечение именно тогда, когда они в этом нуждаются", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее в Минздраве разгорелся скандал. Директор Института сердца Борис Тодуров обвинил команду ведомства и исполняющего обязанности министра Ульяну Супрун в срыве государственных закупок препаратов и материалов для лечения сердечно-сосудистых болезней. Нардепы обещали вынести этот вопрос на обсуждение на заседании профильного комитета.