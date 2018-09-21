Минздрав предупредил Госказначейство о неправомочности документов за подписью Амосовой

Министерство здравоохранения Украины проинформировало Государственную казначейскую службу Украины о своей позиции относительно ситуации, сложившейся с восстановлением Печерским районным судом Киева экс-ректора университета Екатерины Амосовой в должности ректора. В частности министерство считает незаконным решение суда и утверждает, что в настоящее время и.о. ректора вуза является Александр Науменко ранее признанный министерством в качестве такового.

Поскольку для восстановления Екатерины Амосовой в должности должен быть издан соответствующий приказ министерства, без которого она не имеет полномочий принимать какие-либо решения в качестве ректора НМУ, то какие-то либо документы с ее подписью считаются недействительными.

"Платежи, подписанные кем-либо из экс-администрации НМУ, не могут осуществляться. Об этой ситуации проинформирована Государственная казначейская служба с целью предупреждения незаконного распоряжения средствами налогоплательщиков. Имеются также и свидетельства о том, что на сотрудников Госказначейства оказывается давление с целью обеспечить платежи за подписью лиц, уволенных из НМУ", - отмечено в сообщении министерства, где также указывается, что ранее с должности первого проректора был уволен Ярослав Цехмистер.

В свою очередь сама Екатерина Амосова, комментируя на своей странице в соцсети Facebook позицию Минздрава относительно решения суда, а также формат выполнения решения, заявила, что "оно вступает в силу немедленно, а внесение сведений в ЕГР не является индикатором - туда в решение суда входит установленном порядке".

Напомним, 20 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск экс- ректора Национального медицинского университета им. А.Богомольца Екатерины Амосовой относительно незаконности и отмены приказа Министерства здравоохранения Украины об ее увольнении. Согласно тексту решения, оно вступает в действие с момента окончания срока подачи апелляционной жалобы (в течение 30 дней).

Как сообщалось, 20 февраля исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подписала приказ об отстранение от должности ректора НМУ им. Богомольца Екатерины Амосовой.

В министерстве объяснили это решение срывом назначенного на 20 февраля экзамена "Крок-1. Стоматология" из-за конфликта между университетом и Центром тестирования при Минздраве. Амосова утверждает, что решение о ее отстранении "является сведением счетов", поскольку она отказалась решить хозяйственный вопрос о заключении договора и перечислении средств Центру тестирования за лицензирование на 1,5 млн гривень по закрытой договорной процедурой.