Мировой портовый оператор зашел в Украину - Омелян

Дочерняя компания одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World) купила большую часть акций украинской компании, оперирующей буксирами в порту "Южный".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook, пишет "Слово и Дело".

"Сегодня... объявлено о покупке компанией Р&О, дочерней структурой DP World, большей части акций украинской компании, оперирующей буксирами в порту "Южный". С сегодняшнего дня флаг DP World официально в Украине, - сообщил он.

Омелян добавил, что руководитель DP World Султан Ахмед бин Сула после нескольких встреч с президентом Украины согласился стать членом Инвестиционного совета и готовит бизнес-стратегию масштабных инвестиций в Украину.

Пресс-служба инвестиционной компании SD Capital сообщила, что P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Соинвестором сделки выступила SD Capital. Сумма сделки не разглашается.

Ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил P&O Martitime B.V. опосредованно приобрести ООО "ЛБШ" (Южный, Одесская область). Эта компания была создана в мае 2017 года, а в конце года уже начала выигрывать тендеры порта на буксировку, пишет "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в пресс-релизе SD Capital, договор о получении контроля и управления был подписан ее партнером А. Ставницером и генеральным директором DP World Group Султаном Ахмедом бин Сулайемом в ноябре 2017 года после визита президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в ОАЭ.

P&O Maritime - глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Предоставляет разные портовые сервисы во всем мире. Располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно- исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров.

У Гройсмана рассказали, на что потратили 800 миллионов евро инвестицийЗа три года в зеленые проекты в Украине привлечено почти 800 миллионов евро. А до 2020 года Украина должна получать 11% энергии из возобновляемых источников.

В 2006 году P&O Maritime была приобретена DP World Group, являющейся одним из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании расположена в порту Джебел-Али (Дубай, ОАЭ). Оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.

Как сообщалось, Украина должна построить новый нефтеперерабатывающий завод, который обеспечит топливом отечественный рынок на уровне 94-95 процентов. Иран выразил готовность софинансировать такой проект.