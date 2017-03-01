В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,28%, до $53,86 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,18%, до $56,41 за баррель.

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