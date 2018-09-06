Миссия МВФ начала работу в Киеве

Миссия МВФ будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября "для обсуждения последних экономических событий и экономической политики".

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом в четверг начала работу в Киеве, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в представительстве Фонда в Украине.

В представительстве уточнили, что миссия прибыла в Киев накануне.

Как сообщил в середине августа постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, миссия МВФ будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября "для обсуждения последних экономических событий и экономической политики".

По словам Й.Люнгмана, в повестке подлежащих обсуждению вопросов буде также финансовая помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономичесой стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова отметила, что украинская сторона намерена обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.

По ее словам, успешный четвертый пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и получение пятого транша в $2 млрд откроет путь к привлечению финансирования в государственный бюджет на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка на $800 млн, а также к получению макрофинансовой помощи от ЕС на EUR1 млрд.

В свою очередь глава НБУ Яков Смолий отметил, что приближения перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы.

"Приезд миссии МВФ в Киев - шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшению ожиданий участников рынка", - сказал в середине августа глава НБУ.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,24 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы.