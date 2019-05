Миссия МВФ позитивно оценила работу Нацбанка - Смолий

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден положительно оценил деятельность Национального банка Украины (НБУ), в частности его монетарную политику, сообщил в Twitter глава НБУ Яков Смолий.

"Наши команды плодотворно работали в течение их (миссии МВФ - ред.) пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрили нашу монетарную политику", - написал он.

"Приятно, что все on the same page (одного мнения - ред.) относительно важности МВФ для Украины", - добавил Смолий.

Снижение темпов роста цен было одним из требований МВФ. Жесткая монетарная политика НБУ, в частности высокая учетная ставка, направлены на эту цель.

Накануне миссия МВФ провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Государственной налоговой службы Сергеем Верлановым.